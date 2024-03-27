Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Наивысший балл получил Георгий Судаков, отличившийся двумя ассистами
26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.
Наивысшую оценку за игру от статистического портала WhoScored получил полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который провел полный матч и отметился двумя результативными передачами. Георгий получил 8,1 балла.
Авторы двух глав сборной Украины получили высокие оценки. У Мудрика – 7.8, а у Цыганкова – 7.7.
В Исландии лучшим сегодня был автор гола Альберт Гудмундссон – 7.9.
Оценки матча Украина – Исландия от WhoScored
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