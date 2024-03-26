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  4. Максим ХЛАНЬ: «Выступления за Лехию придают уверенности»
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 22:51 |
78
0

Максим ХЛАНЬ: «Выступления за Лехию придают уверенности»

Вингер сборной Украины U-21 – о победе над Азербайджаном

26 марта 2024, 22:51 |
78
0
Максим ХЛАНЬ: «Выступления за Лехию придают уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Вингер сборной Украины U-21 Максим Хлань прокомментировал победу 3:0 над Азербайджаном в отборе к Евро-2025:

«Хотел бы поздравить всех, кто забил сегодня голы. Это все центральная зона: два опорника и центральный полузащитник. Нападающие, к сожалению, не забивали, но есть победа - это главное.

Всегда хорошо, когда возникают такие ситуации, когда игроков молодежки хотят видеть в первой команде. Но, с другой стороны, у нас всегда хорошая замена, потому что украинские футболисты очень талантливые. Нас до сих пор еще недооценивают, но считают, что каждый второй-третий игрок способен стать достойной заменой. Во Франции, например, пять основных составов – у нас должно быть так же.

Выступления за «Лехию» действительно придают уверенности. Прежде всего надо подтверждать свой уровень и даже его улучшать. Какого-то волнения у меня нет, наоборот это плюс, и я стараюсь дать еще больше.

Всегда приятно, когда играешь при родных трибунах: болельщики, заполненный стадион. Но я бы хотел отметить, что игру против Азербайджана посетило небольшое количество украинцев. Поэтому для нас это очень приятно. Пообщались с ними, сделали несколько фото. Из всех минусов находим маленькие плюсы – это тоже очень важно».

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Источник Суспильне Спорт
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