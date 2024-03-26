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Украина. Премьер лига
26 марта 2024, 22:23 |
691
1

Два игрока Шахтера восстановились после травм

Бондаренко и Крыськив пропустили матч олимпийский сборной Украины

26 марта 2024, 22:23 |
691
1
Два игрока Шахтера восстановились после травм
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Два футболиста донецкого «Шахтера», украинские полузащитники Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив, восстановились после травм и завтра, 27 марта вернутся к тренировкам в общей группе команды Марино Пушича.

Напомним, из-за травм Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко пропустили товарищеский матч олимпийской сборной Украины против Японии. Матч состоялся вчера, 25 марта в Японии и завершился поражением команды Руслана Ротаня со счетом 0:2.

Ранее Крыськив и Бондаренко объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины.

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Артем Бондаренко Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк травма сборная Украины по футболу U-23 ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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avk2307
Вони й не травмовані були
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