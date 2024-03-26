Два игрока Шахтера восстановились после травм

Два футболиста донецкого «Шахтера», украинские полузащитники Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив, восстановились после травм и завтра, 27 марта вернутся к тренировкам в общей группе команды Марино Пушича.

Напомним, из-за травм Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко пропустили товарищеский матч олимпийской сборной Украины против Японии. Матч состоялся вчера, 25 марта в Японии и завершился поражением команды Руслана Ротаня со счетом 0:2.

Ранее Крыськив и Бондаренко объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины.