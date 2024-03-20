Игроки Шахтера объяснили, почему не поехали в олимпийскую сборную Украины

Полузащитники донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко объяснили, почему, несмотря на полученные вызовы, не поехали в расположение олимпийской сборной Украины.

Дмитрий Крыськив: «Так получается, что я сыграл 4 игры за 12 дней. И во втором тайме с «Карпатами» почувствовал икроножную мышцу. Поехал на МРТ. Диагноз: отек с повреждением. Сейчас – в Киеве, восстанавливаюсь с реабилитологом».

Артем Бондаренко: «Достаточно давно чувствую боли в спине. Сейчас вот воспалилось больше, чем всегда. Приняли решение: что если из-за этой проблемы я не смогу играть на 100 процентов – надо залечить во время паузы. Матч с «Карпатами» показал, что боль мешает. Команда получила несколько выходных, а я ежедневно прохожу процедуры. Добавлю, что у меня очень теплые отношения с тренерским штабом олимпийской сборной. Если бы я был готов – то поехал бы с командой с большим удовольствием».

Ранее УАФ объявила обновленный состав олимпийской сборной Украины.