Рух: капитана прооперировали, два игрока вернулись в группу

Как стало известно Sport.ua, 27 марта футболисты «Руха» начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 22-го тура чемпионата Украины с ЛНЗ, который состоится 1 апреля.

По имеющимся данным после длительного перерыва, вызванного тяжелой травмой, завтра уже будет тренироваться в общей группе защитник Денис Слюсар, который в последний раз выступал за «Рух» еще 19 октября 2023 года в матче с «Колосом».

Восстановился после травмы и зимний новичок львовян полузащитник Дос Сантуш Криспим из Бразилии. А вот вратарь Святослав Ванивский после повреждения на февральском сборе в Словении еще занимается по индивидуальной программе.

Также важно, что все игроки «Руха», которые были задействованы во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ в международных матчах олимпийской и молодежной сборной Украины, возвращаются во Львов здоровыми.

Что касается капитана команды Юрия Климчука, то он был прооперирован в одной из варшавских клиник и он в текущем сезоне уже не сможет помочь «Руху».

Сейчас подопечные Виталия Пономарева занимают пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.

Ранее бывший игрок национальной сборной Исландии и львовского «Руха» Рагнар Сигурдссон оценил предстоящий матч отбора к Евро-2024 против Украины.