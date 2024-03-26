Леонид БУРЯК: «Со Степаненко и Ярмоленко сборной было бы проще»

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк накануне матча финала плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (26 марта, 21:45) поделился своим мнением по поводу ряда ключевых игроков команды:

«Судаков и Мудрик? Все футболисты основы сборной уже завоевали себе имя и от них многое ждут. Если они хотят, чтобы их признавали, нужно показывать стабильность. Не может топ-футболист сыграть одну игру, затем пропасть на три.

Вижу ли я в этой сборной лидера Ярмоленко и Степаненко? Ярмоленко есть Ярмоленко. Когда он играет в сборной и «Динамо», это одна команда, когда не играет – совсем другая. Он и Степаненко на протяжении многих лет доказывали свое мастерство. С ними нашей сборной было проще.

Ярмоленко уже сыграл за «Динамо» в товарищеском матче, забил два мяча. Я видел эту игру. Думал, состояние Ярмоленко хуже, но он хорошо выглядел».