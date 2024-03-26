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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 21:13 | Обновлено 26 марта 2024, 21:30
2590
5

Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины

Николай Матвиенко станет 30-м капитаном в истории национальной команды

26 марта 2024, 21:13 | Обновлено 26 марта 2024, 21:30
2590
5
Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины
УАФ. Николай Матвиенко

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок. Sport.ua удалось спрогнозировать десять из одиннадцати игроков стартового состава.

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Отметим, что впервые капитанскую повязку главной команды страны примеряет центрбек «Шахтера» Николай Матвиенко, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу стартовые составы Евро-2024 Украина - Исландия Николай Матвиенко
Источник Sport.ua
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KREKER
Тепер я бачив все.
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+1
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Владислав Рейский
С каких х? Косячит регулярно, вообще на замену держать стоило б
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0
GloryUkraine
Фото залікове.😂😂😂
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0
Harun Bakircioğlu
Много критики было, но когда-то уже должен сыграть нормально. Сегодня, например
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0
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