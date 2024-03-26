Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок. Sport.ua удалось спрогнозировать десять из одиннадцати игроков стартового состава.

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Отметим, что впервые капитанскую повязку главной команды страны примеряет центрбек «Шахтера» Николай Матвиенко, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.