Лидер Шахтера впервые примеряет капитанскую повязку сборной Украины
Николай Матвиенко станет 30-м капитаном в истории национальной команды
26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок. Sport.ua удалось спрогнозировать десять из одиннадцати игроков стартового состава.
Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.
Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.
Отметим, что впервые капитанскую повязку главной команды страны примеряет центрбек «Шахтера» Николай Матвиенко, который станет 30-м капитаном в истории сборной Украины.
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