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  4. Символический трансфер. Байер может стать игроком леверкузенского Байера
Германия
26 марта 2024, 20:54 |
678
0

Символический трансфер. Байер может стать игроком леверкузенского Байера

Максимилиан Байер может усилить состав лидера Бундеслиги

26 марта 2024, 20:54 |
678
0
Символический трансфер. Байер может стать игроком леверкузенского Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимилиан Байер

Немецкий «Байер» планирует усилить состав в следующее трансферное окно.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенский клуб может рассмотреть кандидатуру Максимилиана Байера из «Хоффенхайма». «Байер» планирует приобрести нападающего, если клубу не удастся удержать лидеров нападения.

В этом сезоне Байер провел за «Хоффенхайм» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет следующим наставником мадридского «Реала»

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Хоффенхайм Байер трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Twitter
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