Символический трансфер. Байер может стать игроком леверкузенского Байера

Немецкий «Байер» планирует усилить состав в следующее трансферное окно.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенский клуб может рассмотреть кандидатуру Максимилиана Байера из «Хоффенхайма». «Байер» планирует приобрести нападающего, если клубу не удастся удержать лидеров нападения.

В этом сезоне Байер провел за «Хоффенхайм» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет следующим наставником мадридского «Реала»