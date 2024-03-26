Символический трансфер. Байер может стать игроком леверкузенского Байера
Максимилиан Байер может усилить состав лидера Бундеслиги
Немецкий «Байер» планирует усилить состав в следующее трансферное окно.
По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенский клуб может рассмотреть кандидатуру Максимилиана Байера из «Хоффенхайма». «Байер» планирует приобрести нападающего, если клубу не удастся удержать лидеров нападения.
В этом сезоне Байер провел за «Хоффенхайм» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет следующим наставником мадридского «Реала»
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