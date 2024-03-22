Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет следующим наставником мадридского «Реала», стороны достигли устной договоренности. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Поскольку нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вряд ли покинет клуб в конце текущего сезона, Алонсо останется в «Байере». Он продолжит работать в немецком клубе до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал» и займет его место сразу после ухода итальянца.

Ранее Хаби Алонсо заявил, что он счастлив в «Байере».