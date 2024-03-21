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  4. Хаби АЛОНСО: «Я очень счастлив в Леверкузене»
Германия
21 марта 2024, 08:20 |
256
1

Хаби АЛОНСО: «Я очень счастлив в Леверкузене»

Тренер «Байера» – о своем будущем

21 марта 2024, 08:20 |
256
1
Хаби АЛОНСО: «Я очень счастлив в Леверкузене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что пока что не думает о возможной смене клуба:

«На данный момент я очень счастлив здесь, в Леверкузене. Мне нравится моя работа в клубе, и я чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряженном, но замечательном путешествии здесь, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу.

Честно говоря, я сейчас не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Я думаю о том, где сейчас нахожусь. Я считаю, что нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим моментом».

Ранее в «Баварии» подтвердили интерес к Алонсо.

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Хаби Алонсо Байер
Источник Liverpool Echo
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Первый Среди Равных
По тексту зрозуміло, що буде з**буватися з Байєра. Ще б пак, Баварія, Ліверпуль, Барселона та ще цілий ряд грандів пропонують посаду головного тренера і вагони бабла. Який там Баєр. 
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