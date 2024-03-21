Хаби АЛОНСО: «Я очень счастлив в Леверкузене»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что пока что не думает о возможной смене клуба:

«На данный момент я очень счастлив здесь, в Леверкузене. Мне нравится моя работа в клубе, и я чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряженном, но замечательном путешествии здесь, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу.

Честно говоря, я сейчас не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Я думаю о том, где сейчас нахожусь. Я считаю, что нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим моментом».

Ранее в «Баварии» подтвердили интерес к Алонсо.