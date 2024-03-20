В Баварии подтвердили интерес к одному из вероятных преемников Тухеля
Мюнхенскому клубу интересен Хаби Алонсо
Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб заинтересован в назначении на тренерский пост Хаби Алонсо, который сейчас, как известно, возглавляет «Байер».
«За это время он доказал, что может быть тренером крупного клуба. [Выиграть конкуренцию за него] будет сложно, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал», «Байер» и «Бавария».
Вряд ли найдется подходящий тренер, который в настоящее время свободен. Скорее такие тренеры где-то работают по контракту и, возможно, добиваются больших успехов. Не так-то просто убедить их, что «Бавария» – эталон», – заявил Хенесс.
Как известно, летом этого года «Баварию» покинет нынешний наставник команды Томас Тухель.
Ранее стало известно, что «Бавария» выдвинула ультиматум своему звездному игроку.
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