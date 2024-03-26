Жирона пожелала Довбику и Цыганкову удачи в матче с Исландией

Испанский клуб «Жирона» на своей официально странице в Твиттере пожелал своим украинским футболистам, форварду Артему Довбику и вингеру Виктору Цыганкову, выйти на Евро-2024:

«Наш украинский дуэт стремится выйти на чемпионат Европы. Ребята, желаем вам успеха сегодня вечером», – сказано в посте с фото Довбика и Цыганкова в форме «Жироны».

Напомним, сегодня Украина в финале плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет формально домашний матч против Исландии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.