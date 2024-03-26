Жирона пожелала Довбику и Цыганкову удачи в матче с Исландией
Украинский дуэт из «Жироны» борется за выход на Евро-2024
Испанский клуб «Жирона» на своей официально странице в Твиттере пожелал своим украинским футболистам, форварду Артему Довбику и вингеру Виктору Цыганкову, выйти на Евро-2024:
«Наш украинский дуэт стремится выйти на чемпионат Европы. Ребята, желаем вам успеха сегодня вечером», – сказано в посте с фото Довбика и Цыганкова в форме «Жироны».
Напомним, сегодня Украина в финале плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет формально домашний матч против Исландии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
✌️ La nostra dupla ucraïnesa vol jugar l'Eurocopa! 🇺🇦— Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024
🔜 Molta sort aquesta nit, nois! 🙏 pic.twitter.com/By8h6mEx6o
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