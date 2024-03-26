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  4. Жирона пожелала Довбику и Цыганкову удачи в матче с Исландией
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 20:35 |
1097
1

Жирона пожелала Довбику и Цыганкову удачи в матче с Исландией

Украинский дуэт из «Жироны» борется за выход на Евро-2024

26 марта 2024, 20:35 |
1097
1
Жирона пожелала Довбику и Цыганкову удачи в матче с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Испанский клуб «Жирона» на своей официально странице в Твиттере пожелал своим украинским футболистам, форварду Артему Довбику и вингеру Виктору Цыганкову, выйти на Евро-2024:

«Наш украинский дуэт стремится выйти на чемпионат Европы. Ребята, желаем вам успеха сегодня вечером», – сказано в посте с фото Довбика и Цыганкова в форме «Жироны».

Напомним, сегодня Украина в финале плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет формально домашний матч против Исландии. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник ФК Жирона
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Комментарии 1
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anacreon
Хороша ця Жирона. Видно як цінують гравців і добре в них працюють ті, хто веде соцмережі. Дрібниці, але як приємно.
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