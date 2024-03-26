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WTA
26 марта 2024, 20:08 | Обновлено 26 марта 2024, 20:13
345
3

Стародубцева проиграла на старте соревнований в Мексике

Юлия уступила Франческе Джонс из Великобритании

26 марта 2024, 20:08 | Обновлено 26 марта 2024, 20:13
345
3
Стародубцева проиграла на старте соревнований в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)

В матче первого раунда украинка проиграла Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA).

Сан-Луис-Потоси. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) – 5:7, 4:6

Ранее теннисистки между собой не играли.

Джонс во втором раунде сыграет с победительницей матча Татьяна Мария – Анна Бондар.

В квалификации этого турнира играла Катарина Завацкая, но в основу пробиться ей не удалось.

По теме:
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Франческа Джонс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Гру не дивився, але від статистики враження гнітюче. Замість того щоб прогресувати, з кожним турніром Стародубцева грає все гірше та гірше. Тут би шлях Крутих не повторити. 
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+3
Sashamar
Ну і як її з такою грою проти румунок виставляти?
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+2
Elis
Еліні доведеться самій витягувати збірну. 
Ответить
+1
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