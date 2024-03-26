Стародубцева проиграла на старте соревнований в Мексике
Юлия уступила Франческе Джонс из Великобритании
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)
В матче первого раунда украинка проиграла Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA).
Сан-Луис-Потоси. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) – 5:7, 4:6
Ранее теннисистки между собой не играли.
Джонс во втором раунде сыграет с победительницей матча Татьяна Мария – Анна Бондар.
В квалификации этого турнира играла Катарина Завацкая, но в основу пробиться ей не удалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024
Известная экс-боксерка – о неоднозначной позиции Василия