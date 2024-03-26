Стародубцева проиграла на старте соревнований в Мексике

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)

В матче первого раунда украинка проиграла Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA).

Сан-Луис-Потоси. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) – 5:7, 4:6

Ранее теннисистки между собой не играли.

Джонс во втором раунде сыграет с победительницей матча Татьяна Мария – Анна Бондар.

В квалификации этого турнира играла Катарина Завацкая, но в основу пробиться ей не удалось.