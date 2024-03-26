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  4. Завацкая не смогла пройти в основу турнира WTA 125 в Мексике
WTA
26 марта 2024, 00:12 |
84
1

Завацкая не смогла пройти в основу турнира WTA 125 в Мексике

Катарина проиграла Анке Тодони из Румынии

26 марта 2024, 00:12 |
84
1
Завацкая не смогла пройти в основу турнира WTA 125 в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) не смогла успешно стартовать на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

В первом раунде квалификации украинка в статусе лидера посева проиграла Анке Тодони из Румынии (№226 WTA).

Сан-Луис-Потоси. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анка Тодони (Румыния) – 6:4, 5:7, 3:6

Отметим, что Завацкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с итальянкой Лукрецией Стефанини.

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Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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shef63
Тенісне непорозуміння. 
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