Завацкая не смогла пройти в основу турнира WTA 125 в Мексике

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) не смогла успешно стартовать на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).

В первом раунде квалификации украинка в статусе лидера посева проиграла Анке Тодони из Румынии (№226 WTA).

Сан-Луис-Потоси. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Анка Тодони (Румыния) – 6:4, 5:7, 3:6

Отметим, что Завацкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с итальянкой Лукрецией Стефанини.