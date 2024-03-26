WTA26 марта 2024, 00:12 |
84
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Завацкая не смогла пройти в основу турнира WTA 125 в Мексике
Катарина проиграла Анке Тодони из Румынии
26 марта 2024, 00:12 |
84
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) не смогла успешно стартовать на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика).
В первом раунде квалификации украинка в статусе лидера посева проиграла Анке Тодони из Румынии (№226 WTA).
Сан-Луис-Потоси. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анка Тодони (Румыния) – 6:4, 5:7, 3:6
Отметим, что Завацкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с итальянкой Лукрецией Стефанини.
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