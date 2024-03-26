Олег САЛЕНКО: «Против Исландии нужно катать мяч»

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко поделился ожиданиями от матча финала плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия (26 марта, 21:45):

— Какой получится игра с исландцами, какой футбол мы увидим?

— Исландия будет играть подачами, будут постоянно забрасывать мяч в штрафную площадь. Нам необходимо взять игру под свой контроль. У нас есть для этого ребята, которые играют за границей и могут усилить игру. Если не возьмут игру под себя, тогда будет тяжеловато. Против них надо катать мяч. Они играют в дальние передачи, навалы на ворота и борьба. И все. А при таких обстоятельствах может произойти что угодно. Ребров это понимает. Надо хотя бы минут десять подержать мяч у себя, чтобы соперник набегался.

— На каких аспектах игры стоит сосредотачивать внимание украинским футболистам?

— Основа — это два центральных защитника. Они вроде и есть, но не до конца выполняют свои функции. В центре поля у нас в сборной есть игроки, которые подыгрывают другим, а которые забирают мяч — таких нет. Тарас Степаненко — футболист, который разрушает все. Он необходим этой сборной. Другого пока нет на его место. Бражко любит больше играть на атаку. Середину он не может вычистить так, как это умеет Степаненко. В перспективе Владимир может заменить Тараса, но пока это только перспектива. Я матчи смотрю с друзьями Александром Заваровым и Владимиром Бессоновым и пришли к такому мнению, что здесь шансы 50 на 50. Сборная Украины U-19 так же играет в этот день со швейцарцами за выход на Евро. Так что в один день могут выйти две сборные на чемпионат Европы. Я надеюсь, что это получится. Потому что стране, которая воюет — это важно. Это знак того, что люди здесь не сломались.

— По составу сборная Украины дороже в пять раз викингов. У нас много игроков с опытом, у соперника таких значительно меньше. Что будет, если мы проиграем?

— Ну это ничего не значит. Исландия за последние два года вложила серьезный вклад в развитие футбола и построила 20 полей. Вот вам такое. Маленькая страна вкладывает столько денег в спорт. У нас пока это невозможно. Разница здесь большая. Наши гранды не могут удержать топовых игроков с таким уровнем чемпионата из-за войны. Сейчас даже в U-19 смотрят, когда и кого куда отдать. А что будет, если проиграем? Ничего. Будем ждать следующего шанса. Больше ничего не будет. Реброва не уберут. Сейчас и сын Шевченко дебютировал за U-19. Надо будет тогда создавать с начала команду и рассчитывать на новые силы. Но я не хочу думать о плохих вариантах. Надеюсь, что они выйдут.