Замена Довбику? Жирона нацелилась на экс-форварда Барселоны
Жерар Фернандес может присоединиться к каталонскому клубу
Каталонская «Жирона» планирует усилить состав в ближайшее трансферное окно.
По данным Estadio Deportivo, каталонский клуб нацелился на 21-летнего нападающего «Расинга» Жерара Фернандеса, трансферная стоимость которого оценивается в 2,5 миллиона евро.
Жерар Фернандес – воспитанник «Барселоны». В этом сезоне он сыграл 31 игру за «Расинг» во второй по силе лиге Испании, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.
Недавно сообщалось, что «Жирона» нацелилась на игрока «ПСЖ» Левена Кюрзава, который летом станет свободным агентом.
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