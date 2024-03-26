Италия26 марта 2024, 19:37 |
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ФОТО. Клуб Малиновского представил четвертую форму на нынешний сезон
«Дженоа» презентовала новый комплект формы
26 марта 2024, 19:37 |
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Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором Kappa презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон.
Как и домашняя форма «Дженоа», четвертый комплект выполнен в привычных для клуба красном и синем цветах. Главное отличие от домашнего комплекта – несколько вставок золотого цвета.
Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может продать Альберта Гудмундссона в «Интер».
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