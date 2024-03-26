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  4. ФОТО. Клуб Малиновского представил четвертую форму на нынешний сезон
Италия
26 марта 2024, 19:37 |
311
0

ФОТО. Клуб Малиновского представил четвертую форму на нынешний сезон

«Дженоа» презентовала новый комплект формы

26 марта 2024, 19:37 |
311
0
ФОТО. Клуб Малиновского представил четвертую форму на нынешний сезон
ФК Дженоа

Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором Kappa презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон.

Как и домашняя форма «Дженоа», четвертый комплект выполнен в привычных для клуба красном и синем цветах. Главное отличие от домашнего комплекта – несколько вставок золотого цвета.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может продать Альберта Гудмундссона в «Интер».

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Дженоа Руслан Малиновский игровая форма фото
Источник ФК Дженоа
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