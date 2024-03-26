ФОТО. Клуб Малиновского представил четвертую форму на нынешний сезон

Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», вместе со своим техническим спонсором Kappa презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон.

Как и домашняя форма «Дженоа», четвертый комплект выполнен в привычных для клуба красном и синем цветах. Главное отличие от домашнего комплекта – несколько вставок золотого цвета.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может продать Альберта Гудмундссона в «Интер».