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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Роналду открыл дверь в Саудовскую Аравию»
Саудовская Аравия
26 марта 2024, 19:20 |
343
0

Жозе МОУРИНЬО: «Роналду открыл дверь в Саудовскую Аравию»

Именитый тренер готов в будущем поработать в Саудовской Аравии

26 марта 2024, 19:20 |
343
0
Жозе МОУРИНЬО: «Роналду открыл дверь в Саудовскую Аравию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо оценил вероятность того, что однажды он будет работать в Саудовской Аравии:

«Думаю, Криштиану Роналду открыл дверь. Имею в виду, что он показал, что там можно жить, работать, наслаждаться развитием страны, которая хочет стать другой, в которой футбол является страстью, но при этом не очень сильно развит.

Когда у меня было предложение из Саудовской Аравии – оно было значимым с экономической точки зрения. Я отказался, потому что для меня в приоритете была «Рома», европейский футбол, цели, которые передо мной стояли.

В будущем? Жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». Но зачем я сейчас езжу на три дня в Саудовскую Аравию? Чтобы посмотреть бокс, Формулу-1, провести время с друзьями, а не для того, чтобы подписать с кем-то контракт».

Ранее Моуриньо заявил, что готов возглавить сборную Португалии.

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Источник Фабрицио Романо
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