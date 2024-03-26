Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»
Защитник сборной Украины – о матче против Исландии
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (26 марта, 21:45):
«У нас была теория по Исландии, разобрали соперника, Ребров дал нам наставления, как играть. Исландцы и боснийцы – это совершенно разные команды. Мы номинально играем дома, поэтому будет легче, чем в Боснии. Где-то легче, где-то труднее будет в этом матче.
Исландцы играют по одной тактике уже много матчей подряд, они сыграны. Если они знают как противостоять нам, то очень трудно против таких команд играть. Этот матч – это как финал Кубка».
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