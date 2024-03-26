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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 19:01 |
840
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»

Защитник сборной Украины – о матче против Исландии

26 марта 2024, 19:01 |
840
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (26 марта, 21:45):

«У нас была теория по Исландии, разобрали соперника, Ребров дал нам наставления, как играть. Исландцы и боснийцы – это совершенно разные команды. Мы номинально играем дома, поэтому будет легче, чем в Боснии. Где-то легче, где-то труднее будет в этом матче.

Исландцы играют по одной тактике уже много матчей подряд, они сыграны. Если они знают как противостоять нам, то очень трудно против таких команд играть. Этот матч – это как финал Кубка».

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник ВЗбирна
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