Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Исландии (26 марта, 21:45):

«У нас была теория по Исландии, разобрали соперника, Ребров дал нам наставления, как играть. Исландцы и боснийцы – это совершенно разные команды. Мы номинально играем дома, поэтому будет легче, чем в Боснии. Где-то легче, где-то труднее будет в этом матче.

Исландцы играют по одной тактике уже много матчей подряд, они сыграны. Если они знают как противостоять нам, то очень трудно против таких команд играть. Этот матч – это как финал Кубка».