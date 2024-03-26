Милевский рассказал, что ставит на спорт. Какую сумму проиграл Артем?

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, что ставит на спорт.

«Для меня это как досуг. Необязательно ставить все на какой-нибудь матч и сидеть и переживать. Поставить просто 5-10 гривен и уже интересно смотреть, как проходит игра. Я маленькие суммы выигрываю. Не хочу говорить, будут смеяться все. Я мало ставлю. Много не проигрывал и быстро забываю о том, что проиграл», – рассказал Артем.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.