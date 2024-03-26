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  4. Милевский рассказал, что ставит на спорт. Какую сумму проиграл Артем?
Украина. Премьер лига
26 марта 2024, 19:04 | Обновлено 26 марта 2024, 19:55
1820
3

Милевский рассказал, что ставит на спорт. Какую сумму проиграл Артем?

Экс-нападающий «Динамо» признался, что тратит на это незначительные средства

26 марта 2024, 19:04 | Обновлено 26 марта 2024, 19:55
1820
3
Милевский рассказал, что ставит на спорт. Какую сумму проиграл Артем?
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, что ставит на спорт.

«Для меня это как досуг. Необязательно ставить все на какой-нибудь матч и сидеть и переживать. Поставить просто 5-10 гривен и уже интересно смотреть, как проходит игра. Я маленькие суммы выигрываю. Не хочу говорить, будут смеяться все. Я мало ставлю. Много не проигрывал и быстро забываю о том, что проиграл», – рассказал Артем.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский ставки Динамо Киев
Источник Twitch
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Владислав Рейский
важная новость
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+1
olex.mykhailov
А ще він мало їсть і мало какає, але не буде розповідати скільки, бо всі сміятимуться🤣
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0
Андрій
Кому потрібен цей закінчений мудак?
Ответить
0
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