Милевский рассказал, что ставит на спорт. Какую сумму проиграл Артем?
Экс-нападающий «Динамо» признался, что тратит на это незначительные средства
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, что ставит на спорт.
«Для меня это как досуг. Необязательно ставить все на какой-нибудь матч и сидеть и переживать. Поставить просто 5-10 гривен и уже интересно смотреть, как проходит игра. Я маленькие суммы выигрываю. Не хочу говорить, будут смеяться все. Я мало ставлю. Много не проигрывал и быстро забываю о том, что проиграл», – рассказал Артем.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
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