Хавбек сборной Аргентины: «Без Месси мы должны играть сильнее»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о том, каково играть без лидера национальной команды Лионеля Месси, который пропускает мартовские товарищеские матчи из-за травмы.

Напомним, 23 марта Аргентина разгромила Сальвадор (3:0), а 27-го числа сыграет с Коста-Рикой.

«Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку. Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день», — сказал Макаллистер в интервью ESPN.