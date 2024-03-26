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  4. Хавбек сборной Аргентины: «Без Месси мы должны играть сильнее»
Аргентина
26 марта 2024, 18:38 |
145
0

Хавбек сборной Аргентины: «Без Месси мы должны играть сильнее»

Лионель не принимает участие в мартовских спаррингах из-за травмы

26 марта 2024, 18:38 |
145
0
Хавбек сборной Аргентины: «Без Месси мы должны играть сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер и Лионель Месси

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о том, каково играть без лидера национальной команды Лионеля Месси, который пропускает мартовские товарищеские матчи из-за травмы.

Напомним, 23 марта Аргентина разгромила Сальвадор (3:0), а 27-го числа сыграет с Коста-Рикой.

«Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку. Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день», — сказал Макаллистер в интервью ESPN.

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Алексис Макаллистер Лионель Месси сборная Аргентины по футболу травма
Источник Goal.com
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