Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора
У победителей забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо
В ночь с 22 на 23 марта в американской Филадельфия состоялся интересный товарищеский матч.
Встреча между командами Сальвадора и Аргентины завершилась победой команды Лионеля Скалони со счетом 3:0.
У победителей голы забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо.
Звездный форвард аргентинской команды Лионель Месси участия в матче не принимал из-за травмы.
Товарищеские матчи. 22 марта. филадельфия (США)
Сальвадор – Аргентина – 0:3
Голы: Кристиан Ромеро, 16, Энцо Фернандес, 42, Джовани Ло Чельсо, 52
События матча
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