Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора

В ночь с 22 на 23 марта в американской Филадельфия состоялся интересный товарищеский матч.

Встреча между командами Сальвадора и Аргентины завершилась победой команды Лионеля Скалони со счетом 3:0.

У победителей голы забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо.

Звездный форвард аргентинской команды Лионель Месси участия в матче не принимал из-за травмы.

Товарищеские матчи. 22 марта. филадельфия (США)

Сальвадор – Аргентина – 0:3

Голы: Кристиан Ромеро, 16, Энцо Фернандес, 42, Джовани Ло Чельсо, 52