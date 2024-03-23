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Товарищеские матчи
Сальвадор
23.03.2024 02:00 – FT 0 : 3
Аргентина
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Аргентина
23 марта 2024, 07:55 | Обновлено 23 марта 2024, 08:15
194
0

Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора

У победителей забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо

23 марта 2024, 07:55 | Обновлено 23 марта 2024, 08:15
194
0
Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 22 на 23 марта в американской Филадельфия состоялся интересный товарищеский матч.

Встреча между командами Сальвадора и Аргентины завершилась победой команды Лионеля Скалони со счетом 3:0.

У победителей голы забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо.

Звездный форвард аргентинской команды Лионель Месси участия в матче не принимал из-за травмы.

Товарищеские матчи. 22 марта. филадельфия (США)

Сальвадор – Аргентина – 0:3

Голы: Кристиан Ромеро, 16, Энцо Фернандес, 42, Джовани Ло Чельсо, 52

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Аргентина).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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