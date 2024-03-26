Игорь ЛЕОНОВ: «Исландия не будет играть в комбинационный футбол»

Известный украинский тренер Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией (26 марта, 21:45):

— Кто должен выйти в центре атаки? Довбик забил боснийцам, Яремчук также отличился. Оба в форме. Кому на этот раз надо дать больше времени на поле?

— Я бы дал шанс двум и не боялся бы. Это мое мнение. Один хороший, и другой хороший. Я бы поставил сразу двух в стартовый состав, и они бы загоняли исландцев. Можно не побояться и так сделать. Результат будет, поверьте мне. Сыграть в схему 3−5−2. А почему нет? Что не играли так? Играли. Так какие проблемы?

— Сыграем в Польше, будет бешеная поддержка. Этого в Боснии не было. Теперь фаны сыграют одну из определяющих ролей и этой игре?

— Надо сразу брать инициативу под свой контроль. Чего бояться? Они не будут играть в комбинационный футбол, это будет бей-беги. Надо их зажать на чужой половине поля, чтобы и шанса не дать.

— Ваш прогноз на матч Украина — Исландия?

— Если их не обыграть — то просто надо собирать вещи и уходить. Думаю, что сборная Украины победит. Сто процентов. Да, есть риск. Но он минимальный. Ребята и сами понимают, что надо только победа. Думаю, так оно и будет.