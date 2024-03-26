Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЛЕОНОВ: «Исландия не будет играть в комбинационный футбол»
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 18:41 |
254
1

Игорь ЛЕОНОВ: «Исландия не будет играть в комбинационный футбол»

Известный тренер – о матче отбора на Евро-2024

26 марта 2024, 18:41 |
254
1
Игорь ЛЕОНОВ: «Исландия не будет играть в комбинационный футбол»
ФК Нива Винница. Игорь Леонов

Известный украинский тренер Игорь Леонов поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией (26 марта, 21:45):

— Кто должен выйти в центре атаки? Довбик забил боснийцам, Яремчук также отличился. Оба в форме. Кому на этот раз надо дать больше времени на поле?
— Я бы дал шанс двум и не боялся бы. Это мое мнение. Один хороший, и другой хороший. Я бы поставил сразу двух в стартовый состав, и они бы загоняли исландцев. Можно не побояться и так сделать. Результат будет, поверьте мне. Сыграть в схему 3−5−2. А почему нет? Что не играли так? Играли. Так какие проблемы?

— Сыграем в Польше, будет бешеная поддержка. Этого в Боснии не было. Теперь фаны сыграют одну из определяющих ролей и этой игре?
— Надо сразу брать инициативу под свой контроль. Чего бояться? Они не будут играть в комбинационный футбол, это будет бей-беги. Надо их зажать на чужой половине поля, чтобы и шанса не дать.

— Ваш прогноз на матч Украина — Исландия?
— Если их не обыграть — то просто надо собирать вещи и уходить. Думаю, что сборная Украины победит. Сто процентов. Да, есть риск. Но он минимальный. Ребята и сами понимают, что надо только победа. Думаю, так оно и будет.

По теме:
Виталий МИКОЛЕНКО: «Играть будет легче, чем в Боснии»
Экс-капитан сборной Украины сообщил, кто сыграет ключевую роль с Исландией
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – ключевой игрок для сборной Украины»
Игорь Леонов сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник NV.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Синчука и дубль Пономаренко обеспечили перевес Украины U-19
Футбол | 26 марта 2024, 16:31 0
ВИДЕО. Гол Синчука и дубль Пономаренко обеспечили перевес Украины U-19
ВИДЕО. Гол Синчука и дубль Пономаренко обеспечили перевес Украины U-19

В финальную стадию ЧЕ-2024 U-19 выйдет победитель матча со Швейцарией

Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок
Футбол | 26 марта 2024, 10:46 5
Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок
Пример для подражания? Экс-глава футбола Китая получил пожизненный срок

Чэнь Сюйюань понесет наказание за взятки

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26.03.2024, 00:15
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Футбол | 25.03.2024, 19:52
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Абсолютно прав,не следует со всеми подряд играть в одного форварда.2-0 за Украиной
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
25.03.2024, 19:35 20
Футбол
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
25.03.2024, 18:13 23
Футбол
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 3
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем