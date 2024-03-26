Экс-капитан сборной Украины сообщил, кто сыграет ключевую роль с Исландией

Бывший капитан сборной Украины, который на сегодня является военнослужащим ВСУ, Владислав Ващук, оценил возможный выход на поле в матче с Исландией вингера Виктора Цыганкова, пропустившего прошлый матч из-за травмы.

«Если Виктор Цыганков вернется, это будет очень качественное усиление атакующего потенциала для Украины. Он там точно на бровке покажет класс.

Выход Цыганкова придаст атакующей мощи Украине. Даже если ему не дадут разбежаться, он будет постоянно отвлекать на себя игроков, а значит, больше пространства будет у наших форвардов», – сказал Ващук.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.