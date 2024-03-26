ВИДЕО. Эмоции сборной Украины после выхода на чемпионат Европы U-19

26 марта в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 сыграли сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

Украинская сборная, которую устраивала даже ничья, разгромила соперника со счетом 3:0 и вышла на чемпионат Европы 2024.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась видео с эмоциями украинских футболистов после победы.

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных.

ВИДЕО. Эмоции юношеской сборной Украины после выхода на чемпионат Европы U-19