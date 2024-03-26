Михаил МУДРИК: «Исландцы сильнее боснийцев. Против них будет сложнее»

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик поделился мнением о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

«Я считаю, что исландцы сильнее боснийцев. У них более техничный футбол и они умеют разыгрывать мячи. Против них будет сложнее. Но у нас есть плюс – это поддержка болельщиков», – рассказал Мудрик.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.