Михаил МУДРИК: «Исландцы сильнее боснийцев. Против них будет сложнее»
Украинский вингер поделился мнением о следующем матче сборной
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик поделился мнением о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.
«Я считаю, что исландцы сильнее боснийцев. У них более техничный футбол и они умеют разыгрывать мячи. Против них будет сложнее. Но у нас есть плюс – это поддержка болельщиков», – рассказал Мудрик.
В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.
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