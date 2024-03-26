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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 17:23 | Обновлено 26 марта 2024, 17:24
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0

Михаил МУДРИК: «Исландцы сильнее боснийцев. Против них будет сложнее»

Украинский вингер поделился мнением о следующем матче сборной

26 марта 2024, 17:23 | Обновлено 26 марта 2024, 17:24
200
0
Михаил МУДРИК: «Исландцы сильнее боснийцев. Против них будет сложнее»
УАФ. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик поделился мнением о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

«Я считаю, что исландцы сильнее боснийцев. У них более техничный футбол и они умеют разыгрывать мячи. Против них будет сложнее. Но у нас есть плюс – это поддержка болельщиков», – рассказал Мудрик.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Челси
Источник ВЗбирна
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