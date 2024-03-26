Чемпионат Европы26 марта 2024, 16:52 |
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Известно, сколько журналистов будут освещать матч Украина – Исландия
Показ встречи будут обеспечивать два транслятора
26 марта 2024, 16:52 |
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26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
События сегодняшнего матча на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» будут освещать 85 аккредитованных журналистов и 32 фотокорреспондента, а показ встречи будут обеспечивать два транслятора.
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