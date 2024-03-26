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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 16:52 |
410
0

Известно, сколько журналистов будут освещать матч Украина – Исландия

Показ встречи будут обеспечивать два транслятора

26 марта 2024, 16:52 |
410
0
Известно, сколько журналистов будут освещать матч Украина – Исландия
УАФ

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

События сегодняшнего матча на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» будут освещать 85 аккредитованных журналистов и 32 фотокорреспондента, а показ встречи будут обеспечивать два транслятора.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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