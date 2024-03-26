Милевский назвал игрока сборной Украины, от которого ждет гол исландцам

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский поделился мнением о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

«Сегодня я жду гол от Михаила Мудрика. Давно он за сборную не забивал и будет символически и очень хорошо для него, если ему удастся отличиться голом. Забьет Исландии именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег. Он молодец, я очень хочу, чтобы он забил», – признался Милевский.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.