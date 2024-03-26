Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Швейцарии U-19
Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, заявлен в резервном составе
Сегодня, 26 марта, юношеская сборная Украины U-19 продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.
В 15:00 по Киеву начнется матч последнего 3-го тура – Украина против Швейцарии.
Ранее подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). На Евро-2024 выйдет только победитель группы.
Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Швейцарии U-19
Украина (старт): Крапивцов, Огарков, Михавко, Ващенко, Пономаренко, Маткевич, Кревсун, Гаджиев, Синчук, Гусев, Мельниченко.
Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, заявлен в резервном составе.
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