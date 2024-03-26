Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда МЮ вновь не попал в Зал славы АПЛ из-за сомнительной репутации
Англия
26 марта 2024, 15:13 |
852
0

Легенда МЮ вновь не попал в Зал славы АПЛ из-за сомнительной репутации

В 2023-м Райана Гиггза оправдали в деле о нападении на свою девушку

26 марта 2024, 15:13 |
852
0
Легенда МЮ вновь не попал в Зал славы АПЛ из-за сомнительной репутации
The Telegraph. Райан Гиггз

Английская Премьер-лига представила список претендентов на попадание в Зал славы чемпионата в 2024 году.

В Зал точно войдет экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул, а еще двух игроков болельщики выберут из 15 претендентов.

Примечательно, что в числе претендентов не оказалось легендарного экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

АПЛ приняла решение проигнорировать Гиггза в четвертый раз подряд. В 2020-м валлиец был арестован по подозрению в нападении на свою девушку, поэтому его имя опускалось при выборе лауреатов. Летом 2023 года суд признал Гиггза невиновным, поскольку предполагаемая жертва отказалась от дачи показаний, но этот факт не побудил пересмотреть отношение к Райану.

Отметим, что Гиггз является рекордсменом АПЛ по чемпионским титулам (13) и голевым пасам (162), а также занимает третье место по количеству матчей за карьеру (672).

Издание The Telegraph предположило, что Гиггз, возможно, был бессрочно включен в «черный список» как потенциальный член Зала славы.

По теме:
Ман Юнайтед нашел в АПЛ замену тен Хагу
Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы
Манчестер Юнайтед предложит лидеру команды новый контракт
Райан Гиггз суд Зал славы АПЛ Манчестер Юнайтед
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Футбол | 26 марта 2024, 13:19 12
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания

Игра против Чили состоится 26 марта в 22:00

Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Теннис | 26 марта 2024, 00:59 9
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами

Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала

ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Теннис | 26.03.2024, 12:59
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Футбол | 26.03.2024, 10:05
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Футбол | 25.03.2024, 19:31
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 24
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
26.03.2024, 07:30 5
Теннис
Свентек сделала неожиданное признание после победы над Носковой в Майами
Свентек сделала неожиданное признание после победы над Носковой в Майами
25.03.2024, 09:09
Теннис
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
25.03.2024, 18:13 22
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем