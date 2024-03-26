Легенда МЮ вновь не попал в Зал славы АПЛ из-за сомнительной репутации

Английская Премьер-лига представила список претендентов на попадание в Зал славы чемпионата в 2024 году.

В Зал точно войдет экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул, а еще двух игроков болельщики выберут из 15 претендентов.

Примечательно, что в числе претендентов не оказалось легендарного экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

АПЛ приняла решение проигнорировать Гиггза в четвертый раз подряд. В 2020-м валлиец был арестован по подозрению в нападении на свою девушку, поэтому его имя опускалось при выборе лауреатов. Летом 2023 года суд признал Гиггза невиновным, поскольку предполагаемая жертва отказалась от дачи показаний, но этот факт не побудил пересмотреть отношение к Райану.

Отметим, что Гиггз является рекордсменом АПЛ по чемпионским титулам (13) и голевым пасам (162), а также занимает третье место по количеству матчей за карьеру (672).

Издание The Telegraph предположило, что Гиггз, возможно, был бессрочно включен в «черный список» как потенциальный член Зала славы.