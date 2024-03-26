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  4. В Германии хотят запретить использование дронов во время Евро-2024
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 14:56 |
215
1

В Германии хотят запретить использование дронов во время Евро-2024

Страна-хозяйка континентального первенства боится атак террористов

26 марта 2024, 14:56 |
215
1
В Германии хотят запретить использование дронов во время Евро-2024
Фото Google

Профсоюз федеральной полиции Германии призывает к общенациональному запрету на использование беспилотников на территории Германии во время чемпионата Европы по футболу из-за террористической опасности.

Германия намерена запретить использование беспилотников во время чемпионата Европы-2024 из-за опасений, что они могут быть использованы для совершения террористических атак. Об этом рассказал глава Профсоюза федеральной полиции Германии Андреас Росскопф. По его словам, БПЛА представляют наибольшую террористическую угрозу для предстоящего турира.

«Беспилотники становятся одной из самых больших проблем. Необходимо введение всеобъемлющего общенационального запрета на полеты дронов по всей Германии до, во время и в течение какого-то времени после чемпионата Европы», — приводит слова Росскопфа BILD.

Эксперт по терроризму и беспилотникам Николас Штокхаммер, профессор международных исследований в Дунайском университете Кремса, поддержал опасения Росскопфа. Он предупредил, что возможность без проблем приобрести БПЛА в интернете, вызывает серьезную озабоченность властей, равно как и возможность покупки террористическими организациями более совершенных военных беспилотников.

«БПЛА неоднократно использовались в террористических атаках за последние 10 лет — как в качестве дронов-камикадзе, так и в качестве беспилотников, оснащенных зарядами взрывчатки. Сегодня технологии стали более доступными. Это также увеличивает реальный риск того, что террористы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Инструкции по применению беспилотников легко доступны на соответствующих форумах в интернете. Опасность возрастает, если нападающим удастся завладеть современными военными БПЛА, подобными тем, которые сейчас используются в зонах боевых действий», — отметил Штокхаммер.

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Евро-2024 Германия дроны
Источник Bild
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Комментарии 1
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Sher15
Так і ракети можуть залетіти на євро .Вже кілька разів ракети збивалися з курсу і залетали на теріторіюпольщі .А поляки проводжали її в Україну і не збивпли .хай там взривпєтьсч 
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