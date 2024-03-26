Сборная Украины U-19 проводит решающий матч отбора против Швейцарии U-19
Победитель матча выйдет на Евро-2024 U-19, сине-желтых устроит ничья
Сегодня, 26 марта, юношеская сборная Украины U-19 продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.
В 15:00 по Киеву начнется матч последнего 3-го тура – Украина против Швейцарии.
Ранее подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). На Евро-2024 выйдет только победитель группы.
Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.
Евро-2024 U-19. Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год
Игра против Чили состоится 26 марта в 22:00