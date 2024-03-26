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26 марта 2024, 14:40 | Обновлено 26 марта 2024, 15:44
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Сборная Украины U-19 проводит решающий матч отбора против Швейцарии U-19

Победитель матча выйдет на Евро-2024 U-19, сине-желтых устроит ничья

26 марта 2024, 14:40 | Обновлено 26 марта 2024, 15:44
1110
0
Сборная Украины U-19 проводит решающий матч отбора против Швейцарии U-19
УАФ

Сегодня, 26 марта, юношеская сборная Украины U-19 продолжит борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

В 15:00 по Киеву начнется матч последнего 3-го тура – Украина против Швейцарии.

Ранее подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). На Евро-2024 выйдет только победитель группы.

Швейцарцы также одержали две победы, но имеют худшую разницу мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам будет достаточно ничьей.

Евро-2024 U-19. Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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