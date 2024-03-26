Чемпионат Европы26 марта 2024, 14:12 |
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ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Вроцлаву с Шевченко и Ребровым
Во вторник команда сыграет финальный матч плей-офф отбора Евро-2024
26 марта 2024, 14:12 |
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26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Сегодня сборная Украины совершила сорокаминутную прогулку вокруг озера, расположенного неподалеку от отеля. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
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