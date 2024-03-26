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  4. ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Вроцлаву с Шевченко и Ребровым
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 14:12 |
925
0

ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Вроцлаву с Шевченко и Ребровым

Во вторник команда сыграет финальный матч плей-офф отбора Евро-2024

26 марта 2024, 14:12 |
925
0
ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Вроцлаву с Шевченко и Ребровым
УАФ

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Сегодня сборная Украины совершила сорокаминутную прогулку вокруг озера, расположенного неподалеку от отеля. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-i-rebrovym-po-vrotslavu
igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-i-rebrovym-po-vrotslavu-foto-1
igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-i-rebrovym-po-vrotslavu-foto-2
igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-i-rebrovym-po-vrotslavu-foto-3
igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-i-rebrovym-po-vrotslavu-foto-4
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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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