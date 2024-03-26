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  4. На Хави есть два претендента из АПЛ. Мудрик станет его подопечным?
Испания
26 марта 2024, 13:59 | Обновлено 26 марта 2024, 14:08
125
0

На Хави есть два претендента из АПЛ. Мудрик станет его подопечным?

Нынешний наставник «Барселоны» интересен английским клубам

26 марта 2024, 13:59 | Обновлено 26 марта 2024, 14:08
125
0
На Хави есть два претендента из АПЛ. Мудрик станет его подопечным?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Заинтересованность в сотрудничестве с главным тренером «Барселоны» Хави проявляют «Челси» и «Ньюкасл».

Наставник каталонцев, как известно, в феврале заявил, что по завершении нынешнего сезона покинет свой пост в «блаугране».

Как известно, сейчас «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик, возглавляет аргентинец Маурисио Почеттино, а в «Ньюкасле» главным тренером является Эдди Хау.

«Синие» в таблице АПЛ занимают 11-е место, имея 39 очков после 27 туров. У «Ньюкасла» 40 пунктов и 10-я позиция.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на смену планов у Хави на будущее.

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Хави чемпионат Англии по футболу Челси Ньюкасл
Источник HITC
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