Президент Барселоны намекнул на смену планов у Хави на будущее

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим видением ситуации относительно ожидаемого ухода Хави с поста главного тренера команды. Ранее сам специалист заявил, что покинет «блауграну» по окончании нынешнего сезона.

«Я никому даже звонить не буду, пока Хави точно не решит, что хочет уйти. Он уже знает об этом. Я бы хотел, чтобы он остался.

Он продолжает говорить, что уйдет в июне, но посмотрим. Мы не хотим оказывать на себя давление, заставляя принимать решение, потому что то, как сейчас идут дела, нас устраивает.

Любому тренеру, который придет, придется адаптироваться к нашей структуре. «Барса» выше тренеров, игроков, президентов и руководителей. Мы создали успешную модель, и тренеру придется адаптироваться.

Кто бы ни пришел, ему придется подождать до конца сезона, потому что мы ничего не трогаем, пока Хави не примет окончательное решение», – рассказал Лапорта.

Ранее стало известно, что «Барселона» якобы прекратила поиски преемника Хави.