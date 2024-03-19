Барселона прекратила поиск преемника Хави. Известна причина

Испанская «Барселона» перестала искать тренера, который в перспективе может заменить нынешнего наставника команды Хави, ранее объявившего об уходе летом будущего года.

Сообщается, что в руководстве клуба удовлетворены последними результатами коллектива и не видят причин вносить изменения на тренерском мостике. В «Барселоне» верят, что улучшение показателей команды может заставить Хави пересмотреть свое решение об уходе.

Источник утверждает, что Хави действительно может остаться. Это, впрочем, случиться только в том случае, если клубом будут выполнены несколько его условий.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея 64 очка после 29 игр. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 72 пункта.

Ранее сообщалось, что Хави является кошмарным соперником для главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.