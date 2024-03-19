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Испания
19 марта 2024, 11:10 | Обновлено 19 марта 2024, 11:20
480
0

Барселона прекратила поиск преемника Хави. Известна причина

«Блауграна» сильно задумалась

19 марта 2024, 11:10 | Обновлено 19 марта 2024, 11:20
480
0
Барселона прекратила поиск преемника Хави. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанская «Барселона» перестала искать тренера, который в перспективе может заменить нынешнего наставника команды Хави, ранее объявившего об уходе летом будущего года.

Сообщается, что в руководстве клуба удовлетворены последними результатами коллектива и не видят причин вносить изменения на тренерском мостике. В «Барселоне» верят, что улучшение показателей команды может заставить Хави пересмотреть свое решение об уходе.

Источник утверждает, что Хави действительно может остаться. Это, впрочем, случиться только в том случае, если клубом будут выполнены несколько его условий.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея 64 очка после 29 игр. Лидирует «Реал» Мадрид, у которого 72 пункта.

Ранее сообщалось, что Хави является кошмарным соперником для главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

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Хави Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Источник Football Espana
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