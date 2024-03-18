Хави – кошмар для Симеоне. Тренер Барселоны вновь огорчил коллегу
Испанец остается неудобным соперником для аргентинца
В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» под руководством Хави добилась крупной победы со счетом 3:0 над мадридским «Атлетико» во главе с Диего Симеоне.
Таким образом, Симеоне по-прежнему остался без победы в личном противостоянии с Хави.
Под руководством Хави «блауграна» провела против «Атлетико» с Симеоне 5 матчей. В феврале 2022 года каталонцы победили со счетом 4:2, затем трижды подряд выиграли 1:0.
Как известно, ранее 44-летний Хави объявил об уходе из «Барселоны» по завершении нынешнего сезона.
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