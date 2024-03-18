Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави – кошмар для Симеоне. Тренер Барселоны вновь огорчил коллегу
Испания
18 марта 2024, 10:22 |
223
0

Хави – кошмар для Симеоне. Тренер Барселоны вновь огорчил коллегу

Испанец остается неудобным соперником для аргентинца

18 марта 2024, 10:22 |
223
0
Хави – кошмар для Симеоне. Тренер Барселоны вновь огорчил коллегу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В воскресенье, 17 марта, в 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» под руководством Хави добилась крупной победы со счетом 3:0 над мадридским «Атлетико» во главе с Диего Симеоне.

Таким образом, Симеоне по-прежнему остался без победы в личном противостоянии с Хави.

Под руководством Хави «блауграна» провела против «Атлетико» с Симеоне 5 матчей. В феврале 2022 года каталонцы победили со счетом 4:2, затем трижды подряд выиграли 1:0.

Как известно, ранее 44-летний Хави объявил об уходе из «Барселоны» по завершении нынешнего сезона.

По теме:
Таблица Ла Лиги. Жирона потеряла позицию. Реал с Луниным мчится за титулом
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Диего СИМЕОНЕ: «Барселона нас превосходила»
чемпионат Испании по футболу Хави Диего Симеоне Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
Хоккей | 17 марта 2024, 22:32 2
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе

Команда выиграла все пять матчей

Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
Футбол | 18 марта 2024, 00:14 11
Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками

Руководство луганского клуба пообещало выплатить премии футболистам

Мудрик помог Челси, подвиг МЮ, бронза саблисток, успех хоккеисток
Другие виды | 18.03.2024, 07:10
Мудрик помог Челси, подвиг МЮ, бронза саблисток, успех хоккеисток
Мудрик помог Челси, подвиг МЮ, бронза саблисток, успех хоккеисток
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
Футбол | 17.03.2024, 09:35
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
ВИДЕО. Нецензурная лексика и перегар. После матч УПЛ произошел конфликт
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 17.03.2024, 20:35
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 8
Футбол
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
16.03.2024, 20:29 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем