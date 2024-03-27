Куртуа, Тонали и другие. Звезды, которые пропустят Евро-2024

Евро-2024 уже почти на пороге, до старта турнира осталось менее трех месяцев. Это, конечно, отличная новость для болельщиков, но у некоторых тренеров и игроков она вызывает беспокойство, так как время для возвращения в оптимальную форму перед турниром в Германии истекает.

Конечно, некоторые потрясающие таланты уже выбыли из строя из-за травмы: страшный разрыв крестообразных связок наглядно демонстрирует, почему он является бичом современных футболистов, а другие пропустят Евро из-за дисквалификации.

Однако некоторые игроки по-прежнему оптимистично оценивают свои шансы на возвращение в состав национальной сборной в последние два месяца клубного сезона, доказав свою игровую форму или просто вернув себе лучшие качества.

Goal.com рассказывает о всех известных игроках, которые, похоже, пропустят праздник европейского футбола в Германии этим летом.

Давид Алаба (Австрия)

Один из трех игроков «Реала», порвавших крестообразные связки колена в этом сезоне, но, в отличие от Тибо Куртуа и Эдера Милитао, у Алабы не было никаких шансов вернуться в строй до конца кампании. Действительно, универсальный австрийский защитник получил травму в декабре, в первом тайме матча Ла Лиги против «Вильярреала», и, учитывая, что ожидаемый срок восстановления составляет восемь месяцев, Алаба не сможет помочь своей сборной на Евро-2024.

Доменико Берарди (Италия)

В своей первой игре после восстановления от травмы мениска Доменико Берарди получил полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в матче «Сассуоло» против «Вероной» в Серии А 3 марта. Ожидается, что универсальный нападающий, входивший в чемпионский состав сборной Италии на Евро-2020, вернется в строй не раньше следующего года.



Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

Свен Ботман (Нидерланды)

Центральный защитник – пожалуй, самая сильная позиция в сборной Нидерландов, но Свен Ботман все еще надеялся попасть в состав команды Рональда Кумана, пока не получил травму крестообразных связок колена во время игры за «Ньюкасл» против «Манчестер Сити» 16 марта. Теперь он пропустит 6-9 месяцев, а значит, и Евро этим летом.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Тибо Куртуа, который должен был вернуться в строй после перерыва на матчи сборных, во второй раз в этом сезоне остался в слезах после серьезной травмы колена, полученной на тренировке «Реала».

После разрыва «крестов» в левом колене во время предсезонки бельгиец порвал внутренний мениск в правом колене 19 марта. На следующий день Куртуа была сделана операция, и его возвращение в строй ожидается не раньше начала сезона 2024/2025.

Но дело в том, что 31-летний футболист, скорее всего, все равно не сыграл бы на Евро-2024. Ведь отношения Куртуа с тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско, похоже, безнадежно испорчены. Прошлым летом они разругались, и Тедеско заявил, что Куртуа пропустил отборочный матч Евро-2024 с Эстонией, потому что был расстроен тем, что ему не дали капитанскую повязку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Босс бельгийцев заявил перед мартовским перерывом на матчи сборных: «Я сделал все возможное, чтобы взять его на чемпионат Европы этим летом, но последнее, что я услышал, было то, что он не чувствовал себя готовым к поездке. Это было ясно и честно с его стороны». Куртуа ответил на это, фактически назвав Тедеско лжецом в социальных сетях с помощью трех эмодзи Пиноккио.

В результате, похоже, шансы на возвращение Куртуа в сборную невелики, пока Тедеско остается у руля.

Гави (Испания)

По слухам, «Барселона» обвинила тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в травме, которую Гави получил в бессмысленном матче отбора на Евро-2024 против Грузии в ноябре прошлого года. Полузащитник был одним из двух игроков, сохранивших место в стартовом составе после игры с Кипром тремя днями ранее, поэтому «блауграна» была в ярости, когда Гави был вынужден покинуть поле всего на 24-й минуте матча в Вальядолиде с «полным разрывом передней крестообразной связки правого колена и сопутствующим повреждением бокового мениска».

Де ла Фуэнте отверг обвинения в том, что подросток рискует перегореть, настаивая на том, что он «свеж» и полностью готов к игре. «Такое может случиться в любой ситуации», – утверждал он. «Это был несчастный случай, несчастье. Он был в полном порядке, готов играть».

Как бы то ни было, Федерация футбола Испании (RFEF) решила, что Гави не будет вызываться на матчи сборной до следующего года, хотя он должен вернуться в строй к началу сезона 2024/2025.

Рис Джеймс (Англия)

В конце февраля Рис Джеймс заявил в социальных сетях, что «возвращение не за горами» – вопрос только в том, когда именно. Тренер «Челси» Маурисио Почеттино, как ни странно, не захотел назвать приблизительную дату возвращения правого защитника, учитывая долгую историю проблем с подколенным сухожилием Джеймса. Однако наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, отвечая на вопрос о прогрессе Джеймса во время мартовского перерыва на матчи сборных, сказал, что «мы надеемся, что у него будет несколько игр до Евро».

Однако Саутгейт задал очень уместный вопрос: «Сможет ли он сыграть семь матчей за месяц? Его история за последние несколько лет говорит об обратном. Но является ли он игроком топ-уровня, который может дать команде что-то важное? Без вопросов».

Джеймсу предстоит убедить Саутгейта в том, что стоит рискнуть, ведь в этом сезоне он сыграл всего девять раз во всех турнирах за «Челси».

Кристофер Нкунку (Франция)

Надежды Кристофера Нкунку попасть на Евро-2024 стремительно угасают. Нападающий, не игравший за сборную Франции с июня прошлого года, с момента перехода в «Челси» страдает от проблем с физической формой. На предсезонке Нкунку получил травму колена, которая потребовала хирургического вмешательства и вывела его из строя на четыре месяца.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

После возвращения в строй он выглядел очень резво и даже забил гол в своем дебютном матче в АПЛ в канун Рождества, но в январе снова выбыл из строя, на этот раз из-за травмы бедра, а в следующем месяце повредил подколенное сухожилие.

Нкунку может вернуться в строй в апреле, но никто не принимает ничего на веру, и теперь кажется маловероятным, что 26-летний игрок, который ни разу не забивал за свою национальную команду, сможет вернуться в состав сборной Франции к Евро.

Иван Перишич (Хорватия)

К сожалению, Ивану Перишичу вряд ли удастся пополнить свой впечатляющий список из 129 матчей за сборную на Евро-2024. Легенда сборной Хорватии «получил сложную травму крестообразных связок правого колена» во время бесконтактной тренировки в «Тоттенхэме» в сентябре прошлого года, и клуб исключил универсального вингера из игры «до конца сезона».

В январе тренер «Шпор» Анже Постекоглу также заявил, что Перишич вряд ли еще сыграет за «Тоттенхэм», поскольку контракт 35-летнего игрока истекает в конце сезона.

Однако позже Перишич заявил, что существует вероятность того, что он сможет вернуться на поле в апреле...

Поль Погба (Франция)

У Поля Погба «разбито сердце» из-за четырехлетней дисквалификации за положительный тест на запрещенное вещество в августе прошлого года, что вполне объяснимо. Полузащитник настаивает на том, что он никогда сознательно не принимал стимулирующие препараты (в его организме были обнаружены метаболиты тестостерона), но, если ему не удастся отменить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), он, вероятно, больше никогда не сыграет за «Ювентус» или свою сборную.

Погба и без того страдал от череды травм и пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре, не сумев вовремя восстановиться после операции. Поэтому уже тогда возникли серьезные сомнения в том, что он когда-нибудь вернет себе ту форму, которая сделала его самым дорогим игроком в истории футбола в 2016 году, когда он перешел из «Юве» в «Манчестер Юнайтед».

Люк Шоу (Англия)

Люк Шоу присоединился к остальным игрокам сборной Англии перед мартовскими товарищескими матчами против Бразилии и Бельгии, но его участие в Евро-2024 остается под большим вопросом. Левый защитник «Манчестер Юнайтед», который также может сыграть в центре обороны, был вынужден досрочно покинуть поле в февральском матче против «Лутона» с рецидивом той же проблемы с мышцами, которая вывела его из строя на три месяца в начале этого сезона.

Тогда считалось, что Шоу выбыл из строя до конца кампании, но 28-летний футболист, как сообщается, не отказался от поездки в Германию. Босс сборной Англии Гарет Саутгейт будет надеяться, что один из ключевых игроков команды на Евро-2020 сможет быстрее, чем ожидалось, восстановиться после последней неудачи, ведь у «трех львов» мало качественных вариантов на позиции левого защитника.

Рахим Стерлинг (Англия)

В начале сезона Рахим Стерлинг снова выглядел не лучшим образом, но, как заявил на прошлой неделе тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, вингеру предстоит «бороться за свое место в национальной команде». Несмотря на 18 результативных действий за «Челси» в сезоне 2023/2024, его полностью превзошел партнер по команде Коул Палмер. Действительно, в последние недели Стерлинг стал объектом критика на «Стэмфорд Бридж».



Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Если принять во внимание, что Фил Фоден и Букайо Сака уже приговорены к включению в заявку, а Энтони Гордон и Джаррод Боуэн находятся в лучшей форме, становится немного легче понять готовность Саутгейта оставить одного из лучших игроков Евро-2020 дома этим летом.

Юрриен Тимбер (Нидерланды)

После впечатляющих выступлений на предсезонке и в Суперкубке Англии Юрриен Тимбер получил сокрушительный удар во время своего дебюта в АПЛ за «Арсенал»: в августе этого года он получил травму крестообразных связок колена во время победного матча против «Ноттингем Форест» (2:1).

Несмотря на первоначальные опасения, что сезон для голландского защитника уже закончен, Тимбер теперь в очереди на возвращение после мартовского международного перерыва. Очевидно, что его ближайшим приоритетом будет возвращение к полноценной физической форме, и мы надеемся, что он сможет сыграть важную роль в борьбе «Арсенала» за титул. Если же это произойдет, есть шанс, что Рональд Куман вызовет его на Евро, ведь полностью здоровый Тимбер дает неоценимую универсальность любому составу.

Сандро Тонали (Италия)

Начав карьеру в АПЛ после шокирующего перехода из «Милана» в «Ньюкасл», Сандро Тонали оказался втянут в крупнейший с 1980-х годов скандал со ставками в итальянском футболе. В итоге полузащитник был дисквалифицирован на 10 месяцев за участие в незаконных азартных играх, начиная с 27 октября 2023 года, что исключило его из числа участников Евро этим летом.

Его дисквалификация стала большим разочарованием для Италии, ведь Тонали мог бы претендовать на место в стартовом составе команды Лучано Спаллетти, но, очевидно, самым важным аспектом всего этого печального дела является то, что 23-летний игрок теперь получает помощь, необходимую ему для преодоления проблемы с азартными играми.

Бен Уайт (Англия)

Бен Уайт не играл за сборную Англии с тех пор, как покинул чемпионат мира 2022 года по «личным причинам», и, судя по всему, его самоизгнание вряд ли закончится в ближайшее время. Босс «трех львов» Гарет Саутгейт пытался вызвать правого защитника «Арсенала» на мартовские матчи с Бразилией и Бельгией, но спортивный директор «Канониров» Эду сообщил, что игрок не желает выходить на поле.

«Для меня это большое разочарование», – сказал Саутгейт. «Он игрок, которого мы взяли на Евро, игрок, которого мы взяли на чемпионат мира, и я говорил с ним после Катара, потому что хотел выбрать его. Он не доступен для нас, и между нами нет никаких проблем, и я также должен сказать, что никогда не было никаких проблем с тренером Стивом Холландом, потому что это упоминалось в статьях, а мне это не нравится».

«Я хочу, чтобы эта дверь была открыта. Он был бы в этом составе, но он недоступен для нас, и я должен сосредоточиться на том, кто может нам помочь».

Марк Дойл, Goal.com

Перевод и адаптация – Олег Дидух