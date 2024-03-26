Андрей ЛУНИН: «Мы сделаем все, чтобы украинцы порадовались»
Голкипер сборной Украины – о предстоящем матче с Исландией
Сине-желтые завершают последние приготовления к решающей встрече с исландцами. О настроении национальной команды на поединок рассказал голкипер Андрей Лунин.
«Все хорошо, хорошая получилась тренировка, попробовали газон. Поле среднее, но сейчас такое время года... Настроение у команды боевое, по-другому не может быть. Осталась решающая игра. Надо как можно лучше подготовиться и отдать все. Мы к этому шли. Если хочешь попасть на Евро, надо обыгрывать любого.
Тяжелая ситуация в Украине влияет на нас каждый день. Уже много об этом говорили: когда идешь на тренировку, а у тебя выскакивают все новости. Нам не тяжелее, чем людям в Украине, но это по-своему влияет. Мы сделаем все, чтобы страна, люди порадовались. Это хоть немного, но важно», – сказал Андрей Лунин.
Финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится сегодня, 26 марта на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве и начнется в 20:45 по местному времени (в 21:45 по Киеву).
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