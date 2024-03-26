Среди лучших. Трубин удостоен в Португалии предварительного признания

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вошел в предварительную версию символической сборной чемпионата Португалии сезона-2023/2024 по версии портала WhoScored.

На сегодня в португальской лиге сыграно 26 туров.

«Бенфика» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея 64 очка. Лидирует «Спортинг», у которого 65 пунктов и одна игра в запасе.

Ранее Анатолий Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии.