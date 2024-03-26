Португалия26 марта 2024, 13:30 | Обновлено 26 марта 2024, 13:36
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Среди лучших. Трубин удостоен в Португалии предварительного признания
Украинец – в сборной национального чемпионата
26 марта 2024, 13:30 | Обновлено 26 марта 2024, 13:36
383
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Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вошел в предварительную версию символической сборной чемпионата Португалии сезона-2023/2024 по версии портала WhoScored.
На сегодня в португальской лиге сыграно 26 туров.
«Бенфика» в турнирной таблице занимает 2-е место, имея 64 очка. Лидирует «Спортинг», у которого 65 пунктов и одна игра в запасе.
Ранее Анатолий Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии.
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