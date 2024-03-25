Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не так, как в Украине». Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии
Португалия
25 марта 2024, 15:28 |
301
0

«Не так, как в Украине». Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии

Вратарю нравится чемпионат Португалии

25 марта 2024, 15:28 |
301
0
«Не так, как в Украине». Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, сравнивая чемпионаты Португалии и Украины, отметил, что в его новой лиге нет легких матчей, где можно гарантированно рассчитывать на очки.

«Тут нет такого, как в Украине, я это сразу почувствовал. Ты можешь вести 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, то все может быстро измениться с любой командой. Нет матчей, где можно выдохнуть, мол, спокойно побеждаем. Такого еще не было».

«К сожалению для украинского чемпионата, но это хорошо для меня. «Спортинг»? Хорошо играют, а мы в некоторых матчах потеряли свои очки, поэтому мы вторые, а они лидируют».

«Чемпионская гонка – это интересный опыт», – сказал Трубин, который отыграл в сезоне 39 матчей.

Команда отстает от лидера на один пункт.

По теме:
ВИДЕО. Вот это уровень. Зинченко потроллил Лунина в самолете
ЗИНЧЕНКО: «У Исландии есть игроки, на которых надо обратить внимание»
Верес вернулся из Германии: у двух футболистов повреждения
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25 марта 2024, 04:35 1
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами

Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки

Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Футбол | 25 марта 2024, 12:59 1
Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца

Витор Роке успел провести за «блау-гранас» лишь 239 игровых минут

Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Футбол | 24.03.2024, 15:19
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Футбол | 25.03.2024, 14:32
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Футбол | 25.03.2024, 06:26
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
24.03.2024, 05:23
Футбол
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
24.03.2024, 06:08 1
Теннис
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
23.03.2024, 13:32 6
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем