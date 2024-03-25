«Не так, как в Украине». Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, сравнивая чемпионаты Португалии и Украины, отметил, что в его новой лиге нет легких матчей, где можно гарантированно рассчитывать на очки.

«Тут нет такого, как в Украине, я это сразу почувствовал. Ты можешь вести 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, то все может быстро измениться с любой командой. Нет матчей, где можно выдохнуть, мол, спокойно побеждаем. Такого еще не было».

«К сожалению для украинского чемпионата, но это хорошо для меня. «Спортинг»? Хорошо играют, а мы в некоторых матчах потеряли свои очки, поэтому мы вторые, а они лидируют».

«Чемпионская гонка – это интересный опыт», – сказал Трубин, который отыграл в сезоне 39 матчей.

Команда отстает от лидера на один пункт.