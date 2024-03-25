«Не так, как в Украине». Трубин сравнил УПЛ и чемпионат Португалии
Вратарю нравится чемпионат Португалии
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, сравнивая чемпионаты Португалии и Украины, отметил, что в его новой лиге нет легких матчей, где можно гарантированно рассчитывать на очки.
«Тут нет такого, как в Украине, я это сразу почувствовал. Ты можешь вести 2:0 или 3:0, но если ты теряешь фокус, то все может быстро измениться с любой командой. Нет матчей, где можно выдохнуть, мол, спокойно побеждаем. Такого еще не было».
«К сожалению для украинского чемпионата, но это хорошо для меня. «Спортинг»? Хорошо играют, а мы в некоторых матчах потеряли свои очки, поэтому мы вторые, а они лидируют».
«Чемпионская гонка – это интересный опыт», – сказал Трубин, который отыграл в сезоне 39 матчей.
Команда отстает от лидера на один пункт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки
Витор Роке успел провести за «блау-гранас» лишь 239 игровых минут