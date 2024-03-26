«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции примет команду Чили.

Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи запланировано в 22:00.

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло рассказал, что этот поединок начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в россии, который произошел 22 марта.

«Когда такое происходит, нам нужна большая солидарность с российским народом. Выражаем поддержку как русским, так и нашему коллеге в россии», – сказал Диалло.