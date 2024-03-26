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Франция
26 марта 2024, 13:19 | Обновлено 26 марта 2024, 13:31
1655
12

«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания

Игра против Чили состоится 26 марта в 22:00

26 марта 2024, 13:19 | Обновлено 26 марта 2024, 13:31
1655
12
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции примет команду Чили.

Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи запланировано в 22:00.

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло рассказал, что этот поединок начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в россии, который произошел 22 марта.

«Когда такое происходит, нам нужна большая солидарность с российским народом. Выражаем поддержку как русским, так и нашему коллеге в россии», – сказал Диалло.

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Источник RMC Sport
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Комментарии 12
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Alex T
А то что тут каждый день терракт от орков то норм?
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+12
Stas2202
Немає слів.....
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+9
Максим Заиченко
Ушлепок.
Тоді потрібно усі матчі з 24.02.22 розпочинати з хвилини мовчання
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+8
vitaha33
У нас війна 2 роки і жодної хвилини мовчання в європі. Орки самі влаштували собі теракт - у них хвилина мовчання. Європа збожеволіла
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+5
KhOleg
Мабуть даремно Анна Ярославівна вчила їх виделки тримати , вмиватися, та культурними бути. Філіп  Діалло твій дім країна болотна.
Ответить
+5
Gorlitsa
Краще їх спалити, як в 1812!
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+5
Bullets_zz
півні  - є півні
Ответить
+2
turist86
Коли москалі бомбами і снарядами знищують цілі міста в Україні і Сирії - то жабоїдів це не хвилює?  
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+1
Sher15
Якщо вони роблять хвилину мовчання то вони підтримують не росіян а путіна бо всі теракти в росії 3 99 року то справа рук путіна патрушева і фсб 
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+1
Cheng
Пока дурная роSSийская ракета не прилетит во францию/германию/италию и их самки/личинки не проснутся от прилёта - они не поумнеют. Следовательно,нам остаётся надеяться,что либо фашистские  IT- шники ошибутся при програмировании маршрута полёта,либо электроника от стиральной машины или холодильника не сыграет за нас...
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+1
0665826283
підари , вони і є підари !
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0
ulefka
Одним словом - ПЕТУХИ !Вони навіть цього не приховують!Мавпи тупорилі
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0
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