«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Игра против Чили состоится 26 марта в 22:00
Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч. Национальная сборная Франции примет команду Чили.
Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало встречи запланировано в 22:00.
Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло рассказал, что этот поединок начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в россии, который произошел 22 марта.
«Когда такое происходит, нам нужна большая солидарность с российским народом. Выражаем поддержку как русским, так и нашему коллеге в россии», – сказал Диалло.
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