Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мельгоса сделал выбор. Известен состав Украины U-21 на матч с Азербайджаном
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 12:53 | Обновлено 26 марта 2024, 13:02
1297
1

Мельгоса сделал выбор. Известен состав Украины U-21 на матч с Азербайджаном

Команды выяснят отношения в отборе на Евро-2025

26 марта 2024, 12:53 | Обновлено 26 марта 2024, 13:02
1297
1
Мельгоса сделал выбор. Известен состав Украины U-21 на матч с Азербайджаном
УАФ. Унаи Мельгоса

В 14:00 по киевскому времени в Баку на стадионе «Азерсун Арена» начнется матч отбора на Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Азербайджана и Украины.

Главный тренер украинской команды Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на предстоящий поединок.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Волошин, Рубчинский, Брагару, Краснопир.

По теме:
Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Где смотреть онлайн матч Азербайджан U-21 – Украина U-21
Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Азербайджана по футболу U-21 стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Футбол | 25 марта 2024, 19:31 14
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне

Тренер оценил решающий поединок за выход на чемпионат Европы

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26 марта 2024, 00:15 3
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале

Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год

Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Футбол | 26.03.2024, 09:49
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Теннис | 26.03.2024, 12:59
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
де Єгор Ярмолюк?  Богдан Слюбик?  Ні в U-21  ні в U-23  немає
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
24.03.2024, 17:10
Бокс
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 24
Футбол
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
25.03.2024, 09:15 3
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем