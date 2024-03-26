Чемпионат Европы26 марта 2024, 12:53 | Обновлено 26 марта 2024, 13:02
1297
1
Мельгоса сделал выбор. Известен состав Украины U-21 на матч с Азербайджаном
Команды выяснят отношения в отборе на Евро-2025
26 марта 2024, 12:53 | Обновлено 26 марта 2024, 13:02
1297
1
В 14:00 по киевскому времени в Баку на стадионе «Азерсун Арена» начнется матч отбора на Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Азербайджана и Украины.
Главный тренер украинской команды Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на предстоящий поединок.
Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Волошин, Рубчинский, Брагару, Краснопир.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2024, 19:31 14
Тренер оценил решающий поединок за выход на чемпионат Европы
Футбол | 26 марта 2024, 00:15 3
Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год
Футбол | 26.03.2024, 09:49
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Теннис | 26.03.2024, 12:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
де Єгор Ярмолюк? Богдан Слюбик? Ні в U-21 ні в U-23 немає
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.03.2024, 07:11 3
24.03.2024, 17:55 7
24.03.2024, 17:10
25.03.2024, 06:26 24
25.03.2024, 09:15 3
25.03.2024, 04:35 1
25.03.2024, 14:14 29
24.03.2024, 19:36 2