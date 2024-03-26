Мельгоса сделал выбор. Известен состав Украины U-21 на матч с Азербайджаном

В 14:00 по киевскому времени в Баку на стадионе «Азерсун Арена» начнется матч отбора на Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Азербайджана и Украины.

Главный тренер украинской команды Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на предстоящий поединок.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Волошин, Рубчинский, Брагару, Краснопир.