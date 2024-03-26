Чемпионат Европы26 марта 2024, 12:06 | Обновлено 26 марта 2024, 12:16
2495
0
ФОТО. УАФ показала форму сборной Украины на матч с Исландией
Команда Реброва решила играть в желтом
26 марта 2024, 12:06 | Обновлено 26 марта 2024, 12:16
2495
0
УАФ показала форму, в которой сборная Украины сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. Команда снова остановилась на желтом комплекте.
В прошлой встрече против Боснии и Герцеговины команда Сергея Реброва играла именно в желтой форме и в непростом поединке выиграла 2:1.
Исландия выбрала синий цвет формы.
Матч пройдет в Польше, игра стартует в 21:45.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2024, 09:33 2
Каталонцы заинтересованы в форварде «Манчестер Сити»
Теннис | 26 марта 2024, 00:59 9
Ангелина и Даяна пробились в 1/4 финала
Футбол | 26.03.2024, 11:48
Футбол | 25.03.2024, 18:13
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2024, 23:20 3
25.03.2024, 14:14 29
24.03.2024, 17:55 7
25.03.2024, 19:52 3
25.03.2024, 07:29 8
25.03.2024, 20:09 17
25.03.2024, 04:35 1
25.03.2024, 07:11 3