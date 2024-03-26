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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 12:06 | Обновлено 26 марта 2024, 12:16
2495
0

ФОТО. УАФ показала форму сборной Украины на матч с Исландией

Команда Реброва решила играть в желтом

26 марта 2024, 12:06 | Обновлено 26 марта 2024, 12:16
2495
0
ФОТО. УАФ показала форму сборной Украины на матч с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ показала форму, в которой сборная Украины сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. Команда снова остановилась на желтом комплекте.

В прошлой встрече против Боснии и Герцеговины команда Сергея Реброва играла именно в желтой форме и в непростом поединке выиграла 2:1.

Исландия выбрала синий цвет формы.

Матч пройдет в Польше, игра стартует в 21:45.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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