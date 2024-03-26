ФОТО. УАФ показала форму сборной Украины на матч с Исландией

УАФ показала форму, в которой сборная Украины сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии. Команда снова остановилась на желтом комплекте.

В прошлой встрече против Боснии и Герцеговины команда Сергея Реброва играла именно в желтой форме и в непростом поединке выиграла 2:1.

Исландия выбрала синий цвет формы.

Матч пройдет в Польше, игра стартует в 21:45.