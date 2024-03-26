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Англия
26 марта 2024, 11:42 | Обновлено 26 марта 2024, 12:55
309
0

Эвертон с Миколенко лидирует в АПЛ в двух противоречивых рейтингах

У «ирисок» странные отношения с 11-метровыми

26 марта 2024, 11:42 | Обновлено 26 марта 2024, 12:55
309
0
Эвертон с Миколенко лидирует в АПЛ в двух противоречивых рейтингах
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Эвертон» является лидером сезона в Английской Премьер-лиге по количеству голов, пропущенных с 11-метровой отметки.

В 28 матчах нынешней кампании АПЛ «ириски» пропустили 39 голов, и семь раз мяч влетал в их ворота после пенальти. Больше «Эвертона» ни одна другая команда с 11-метровой отметки не пропускала.

Зато «Эвертон» остается единственным клубом в Английской Премьер-лиге сезона-2023/2024, который не имеет в активе ни одного гола в пенальти.

В таблице АПЛ «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, занимает 16-е место, имея 25 очков при шести снятых пунктах из-за различных взысканий.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон
Источник WhoScored
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