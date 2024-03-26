Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро

Сегодня в 21:45 начнется решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией.

Для команды Сергея Реброва выход на чемпионат Европы является важным в плане престижа, статуса и дальнейших перспектив украинских футболистов.

Вместе с тем матч важен для УАФ. Ранее новый президент ассоциации Андрей Шевченко провел аудит, который показал большой дефицит бюджета – минимум в несколько миллионов евро.

Однако его можно легко перекрыть, если Украина выйдет на Евро.

Новые призовые от УЕФА обеспечат каждому участнику турнира 9,25 миллиона евро. Каждая победа в группе оценивается в 1 миллион евро, а ничья – в 0,5 миллиона.

Выход в плей-офф даст 1,5 миллиона евро, четвертьфинал – еще 2,5 миллиона, полуфинал – плюс 4 миллиона, а выход в финал принесет дополнительно 5 или 8 миллионов (побежденному и победителю соответственно).

Общий призовой фонд Евро-2024 составляет 331 миллион евро.