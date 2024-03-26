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Испания
26 марта 2024, 09:33 | Обновлено 26 марта 2024, 09:40
265
0

Будет мегатрансфер? Барселона хочет подписать Холанда

Каталонцы заинтересованы в форварде «Манчестер Сити»

26 марта 2024, 09:33 | Обновлено 26 марта 2024, 09:40
265
0
Будет мегатрансфер? Барселона хочет подписать Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вынашивает идею подписания 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Сообщается, что «сине-гранатовые» намерены получить права на норвежского игрока летом 2025 года. Лапорта рассчитывает, что покупка Холанда стала ответом «Барселоны» мадридскому «Реалу» на переход Килиана Мбаппе.

Источник утверждает, что весомым аргументом в истории Холанда с «Барселоной» могут стать хорошие отношения Лапорты с Рафаэлой Пиментой – агентом Холанда.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 29 голов, сделал 6 ассистов.

Ранее стало известно, что «Барселона» расторгнет контракт с техническим спонсором.

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Эрлинг Холанд Барселона трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу Манчестер Сити Жоан Лапорта Рафаэла Пимента
Источник Mundo Deportivo
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