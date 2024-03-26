Будет мегатрансфер? Барселона хочет подписать Холанда
Каталонцы заинтересованы в форварде «Манчестер Сити»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вынашивает идею подписания 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Сообщается, что «сине-гранатовые» намерены получить права на норвежского игрока летом 2025 года. Лапорта рассчитывает, что покупка Холанда стала ответом «Барселоны» мадридскому «Реалу» на переход Килиана Мбаппе.
Источник утверждает, что весомым аргументом в истории Холанда с «Барселоной» могут стать хорошие отношения Лапорты с Рафаэлой Пиментой – агентом Холанда.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 29 голов, сделал 6 ассистов.
Ранее стало известно, что «Барселона» расторгнет контракт с техническим спонсором.
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