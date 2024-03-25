Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона расторгнет контракт с техническим спонсором
Испания
25 марта 2024, 20:03 |
228
0

Барселона расторгнет контракт с техническим спонсором

Каталонцы хотят прекратить сотрудничество с Nike

25 марта 2024, 20:03 |
228
0
Барселона расторгнет контракт с техническим спонсором
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» собирается расторгнуть контракт со своим техническим спонсором, американской компанией Nike. Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По его словам, причиной такого решения является нарушение Nike условий спонсорского контракта. Лапорта назвал эти нарушения «вопиющими». «Барселона» уже уведомила Nike о своем решении.

По информации испанских СМИ, новым техническим спонсором «Барселоны» станет Puma.

Ранее Лапорта заявил о желании подписать хавбека «Наполи» Станислава Лоботку.

По теме:
Деньги заплачены. Дани Алвеса выпустят из тюрьмы
Барселона уже летом может продать купленного в январе бразильца
Президент Барселоны заявил о желании подписать игрока Наполи
Барселона Nike Puma
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 25 марта 2024, 19:00 0
Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта в 19:00 коуч сборной Украины расскажет о матче Евро-2024 с Исландией

Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25 марта 2024, 14:14 26
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения

Команда Руслана Ротаня уступила сверстникам из Японии

Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Футбол | 25.03.2024, 07:11
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Футбол | 24.03.2024, 19:36
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат
Футбол | 25.03.2024, 16:54
Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат
Источник: Фенербахче готов сменить национальный чемпионат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 40
Теннис
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
23.03.2024, 19:14 69
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
25.03.2024, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем