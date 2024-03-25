Барселона расторгнет контракт с техническим спонсором

«Барселона» собирается расторгнуть контракт со своим техническим спонсором, американской компанией Nike. Об этом сообщил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По его словам, причиной такого решения является нарушение Nike условий спонсорского контракта. Лапорта назвал эти нарушения «вопиющими». «Барселона» уже уведомила Nike о своем решении.

По информации испанских СМИ, новым техническим спонсором «Барселоны» станет Puma.

Ранее Лапорта заявил о желании подписать хавбека «Наполи» Станислава Лоботку.