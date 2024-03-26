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  4. Андрей ЛУНИН: «Матч с Исландией будет 100% гораздо тяжелее, чем с Боснией»
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 10:46 |
428
1

Андрей ЛУНИН: «Матч с Исландией будет 100% гораздо тяжелее, чем с Боснией»

Матч состоится 26 марта и начнется в 21:45

26 марта 2024, 10:46 |
428
1
Андрей ЛУНИН: «Матч с Исландией будет 100% гораздо тяжелее, чем с Боснией»
УАФ. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнениями о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

«Сборная Исландии более сложная команда, чем Босния и Герцеговина. Более организованная команда, более силовая, и мне кажется, с большим опытом. Матч будет 100% гораздо тяжелее и требовательнее», – сказал Лунин.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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