Андрей ЛУНИН: «Матч с Исландией будет 100% гораздо тяжелее, чем с Боснией»

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мнениями о финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

«Сборная Исландии более сложная команда, чем Босния и Герцеговина. Более организованная команда, более силовая, и мне кажется, с большим опытом. Матч будет 100% гораздо тяжелее и требовательнее», – сказал Лунин.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.