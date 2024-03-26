Букмекеры выставили актуальные котировки на матч Украины с Исландией
26 марта сине-желтые проведут решающий поединок квалификации к Евро-2024
26 марта сборная Украины проведет решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, а на проход на Евро-2024 – 1.29.
Ничья по итогам 90 минут оценивается в 4.16. На успех Исландии в основное время котировки составляют 6.70, на проход – 3.80.
Сразу же после завершения полуфинальных матчей плей-офф шансы Украины расценивались слегка ниже: 1.68 – в основное время, 1.30 – на проход.
Основные котировки на матч Украина – Исландия
- Победа Украины в основное время – 1.58
- Проход Украины на Евро-2024 – 1.29
- Победа Исландии в основное время – 6.70
- Проход Исландии на Евро-2024 – 3.80
- Ничья – 4.16
- Обе команды забьют – 2.15
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