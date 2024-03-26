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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 08:46 |
2152
1

Букмекеры выставили актуальные котировки на матч Украины с Исландией

26 марта сине-желтые проведут решающий поединок квалификации к Евро-2024

26 марта 2024, 08:46 |
2152
1
Букмекеры выставили актуальные котировки на матч Украины с Исландией
УАФ

26 марта сборная Украины проведет решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, а на проход на Евро-2024 – 1.29.

Ничья по итогам 90 минут оценивается в 4.16. На успех Исландии в основное время котировки составляют 6.70, на проход – 3.80.

Сразу же после завершения полуфинальных матчей плей-офф шансы Украины расценивались слегка ниже: 1.68 – в основное время, 1.30 – на проход.

Основные котировки на матч Украина – Исландия

  • Победа Украины в основное время – 1.58
  • Проход Украины на Евро-2024 – 1.29
  • Победа Исландии в основное время – 6.70
  • Проход Исландии на Евро-2024 – 3.80
  • Ничья – 4.16
  • Обе команды забьют – 2.15
Все коэффициенты

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Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Будемо сподіватися що букмекери майже все знають )).УКРАЇНА- ВПЕРЕД !!!
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