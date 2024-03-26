Букмекеры выставили актуальные котировки на матч Украины с Исландией

26 марта сборная Украины проведет решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на этот матч. На победу «сине-желтых» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, а на проход на Евро-2024 – 1.29.

Ничья по итогам 90 минут оценивается в 4.16. На успех Исландии в основное время котировки составляют 6.70, на проход – 3.80.

Сразу же после завершения полуфинальных матчей плей-офф шансы Украины расценивались слегка ниже: 1.68 – в основное время, 1.30 – на проход.

Основные котировки на матч Украина – Исландия